Kuigi Virumaa Teataja esimese numbri ilmumisest möödunud aastakümnete jooksul on tulnud juurde hulk uudistekanaleid raadiost ja televisioonist interneti ja sotsiaalmeediani, on maakondlikul ajalehel inforuumis endiselt oluline koht. Selle kanda on paikkondlikud, aga ka laiemad faktipõhised uudised.

Lugeja tahab uudishimulikult teada, mis kodukandis ja naabruskonnas teoksil, ning ajakirjanikud on varmad uudiseid välja uurima ja leheveergudel kajastama. Võib julgesti väita, et ajakirjanikud on uudishimulikud inimesed, kes tahavad teada, mis, miks ja kuidas toimub, ning vastutustundlikud inimesed, kellele on reegliks jääda faktidele truuks. Kui mõne teema puhul kipuvad emotsioonid pinnale, lastakse aur välja arvamusloos.