Kolumn: kuulda häält enda sees

Aasta eest kirjutasin Virumaa Teatajas, kuidas tundsin, et kõik on juba olnud, kõike on juba tehtud. Oli sügis 2022. See oli mulle raske aasta: oli olnud edasi- ja tagasilükkamisi. Püüdsin siis julgustada inimesi astuma pisikeste sammudega, märkama neid häid ja olulisi hetki, mis meeltesse rahu ja rõõmu tooks.