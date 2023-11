Kungla hoogne pillipidu on kestnud 45 aastat

Rahvamuusikaansambli Kungla, mille asutas rahvamuusik Heinrich Masing, juhitüüri on 40 aastat hoidnud kindlalt Aili Möller, teda toetab selles Eve Sarnet. Ansamblisse kuulub 14 naist. Algkoosseisust mängivad Kunglas Aili Möller, Ly Kivistik ja Vaike Simson, noorimad kunglalannad on Hellika Kallaste ja Hanna Nõmmik. Pesamunad, kes lisavad pillilugudesse värve plokkflöödiga, alustasid Kunglas koolitüdrukutena ning on rahvamuusikaansamblile truud tänini. «Nad on nii tublid, andekad ja töökad,» kiitis noori muusikuid Ly Kivistik.