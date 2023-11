Mida räägib naise rollist rahvaluule?

Tartu ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor Merili Metsvahi on jõudnud uurimistöö käigus järeldusele, et naise roll eesti ajaloos on palju muutunud ja eesti naine ei ole olnud üldse nii allasurutud, kui sageli arvatakse.

Metsvahi on veendunud, et enne kristluse tulekut oli siinsetel naistel võrreldes muu maailma naistega tunduvalt rohkem õigusi ning meie muistsed esiemad lahutasid, valisid ise mehi ja said väärikalt vallaslapsi.

«Nüüd viimasel ajal on teadlased hakanud varasemat minevikku uurima ja selgub, et enne ristiusu tulekut oli naisel Eestis tugev positsioon ja kõrge staatus. Eriti kui võrrelda muu maailmaga,» ütles Metsvahi, kelle üheks põhiliseks uurimisvaldkonnaks on olnud naine eesti rahvaluules.