Valgevene kirjaniku Andrei Ivanovi «See kõik on tema» («Eto vsjo ona») jõudis lavastaja Helen Rekkori käe all lavale 13. jaanuaril 2017. aastal. Viimane mängukord on lavastuse 147. etendus. Tükki on vaatamas käinud 12 765 inimest.

«See kõik on tema» on lugu emast ja pojast, kelle vahele on tekkinud ületamatu sein või lõhe. Nad on kaotanud selle, mis neid on sidunud, ja peavad õppima, kuidas hakkama saada ja teineteist leida. Oluline osa loos on Facebookil ja telefonil.