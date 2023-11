Kadi Tammoja: «Järgin lihtsalt sisetunnet ja soovi end loominguliselt väljendada»

Disain ja kehakultuur on õigupoolest käinud Kadi Tammojaga kaasas juba koolipõlvest. Vanaema kõrval õmblemise käppa saanud, ilmusid pealtnäha võimatud kleidid neiu mõtte- ja kätetööna. Moedisaini Kadi Tammoja aga õppima minna ei tahtnud. «Õpetaja [Maie] Karus soovitas mulle siis hoopis, et sa oled sportlik tüdruk, mine kehakultuuri õppima ja võta koolis minu koht. Nii ka läks,» jutustab Tammoja. Ka praegu ei näe naine end kehakultuurist loobumas, rõivaste loomine on jäänud hobiks. Rõivadisain ja kehakultuur täiendavad Kadi Tammoja sõnul tema puhul kenasti teineteist. «Mulle sobib nii, et päeval õpetan lapsi, siis võtan paar tunnikest endale oma loominguga tegelemiseks,» ütleb ta.

Kadi Tammoja kõneleb, et kui ta enda loodud rõivastes ringi käis, hakati tihtipeale tema käest küsima, kust ta riided pärit on, lõpuks soovisid ka sõbrannad ja tuttavad endale tema käest kleite tellida. See andis tõuke veebis oma leht luua ja looming üles pildistada. «Fotode tegemise juures aitab mind jätkuvalt Grete Veedla, meil on väga hea koostöö ja klapp,» ütleb Tammoja. Laste sündides katsetas naine ka lastetoodete valmistamist, õmmeldes oma poegadele dresse, pusasid ja mugavaid mänguriideid. Ka oma abikaasale on Kadi Tammoja nii mõndagi õmmelnud, ehkki valdavalt köidab teda naisterõivaste disain. «Ma võtsin abiel­ludes mehe nime, aga neiupõlvenime Kärmik jätsin disainide jaoks,» selgitab Kadi Tammoja, miks tema loomingul on kirjas Kadi Kärmik Design.