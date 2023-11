Nädala linnud: varblased

Varblased hoiduvad alati meie lähedusse. Olgu või aasta kõige pimedam ja porisem aeg. Iseenesest on ju täitsa mõnus mõelda, et on olemas linnuliik, kes meid vajab. Tegelikult isegi kaks liiki, sest meil elavad koduvarblased ja põldvarblased. Ja mõlemad on inimese kommensaalid. Sellise kohmaka nimetusega märgitakse kahe eri liiki kuuluva organismi kooselu, mis on kasulik ühele osalisele, olemata seejuures kahjulik teisele.