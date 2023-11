AASTA ETTEVÕTLUS ⟩ Tegelik väärtus ei teki mitte bittide ja baitide, vaid reaaltootmise baasil

Ehkki elu ja majandus on liikunud üha enam internetipõhiseks, on viimased paar aastat tõestanud, et ilma tootmise ja reaalmajanduseta kukuks kogu süsteem kokku. Krüptoplatvormid, iduettevõtted ja ettevõtete hinnatav väärtus on kui erapanga reservkapital elektroonilise voona, mille puhul kehtib eeldus, et kõik korraga oma raha välja ei võta. Kui aga võtavad, ei ole pangal enam reaalvahendeid väljastada ning süsteem kukub kokku.