AASTA ETTEVÕTLUS ⟩ Elukestev õpe on tulevik

Tänasel päeval räägitakse aina enam elukestvast õppest. See on midagi, mis sunnib meid tööjõuna pidevalt arenema ja pingutama selle nimel, et olla konkurentsivõimelisemad. Sellise haridusasutuse jaoks, nagu seda on Tallinna tehnikakõrgkool, on elukestev õpe võimalus olla kontaktis täiskasvanud õppijatega, kes soovivad ennast täiendada. Samas on meile aga suur väljakutse pakkuda just selliseid õppimisvõimalusi, mida praegune tööturg reaalselt vajab.