AASTA ETTEVÕTLUS ⟩ Keskendume tulevikule, ka ettevõtluses

Ettevõtlusõppest võib rääkida üldhariduskoolide või kõrgkoolide vaates palju, sest pakutav haridus kujundab praegused noored, nemad aga kujundavad meie tulevikku. Seda, et tänapäeva noor ootab tööandjalt midagi märksa erinevat, kui ootasid inimesed põlvkond tagasi, ei ole meile uudis. Hinnatud on paindlik tööaeg, kaugtöövõimalused, pere- ja tööelu ühildamine ning pidev areng. Kui tööturule tulev inimene ei leia tingimustele vastavat tööandjat meilt, seab ta sammud välisriiki, sest ka see on praegu aastatetagusega võrreldes märksa lihtsam.