Lääne-Virumaa aasta ettevõte 2023 on OG Elektra. On pisut isegi imekspandav, et tänavu sügisel oma 32. sünnipäeva tähistanud firma pole sellist tiitlit varem saanud – tegemist on ju üle Eesti tuntud jaeketi Grossi Toidukaubad omanikfirmaga.