AASTA ETTEVÕTLUS ⟩ Baltikumi turuliider tegeleb jätkuvalt arendustööga

Bauroc AS on Euroopa Poorbetoonitootjate Assotsiatsiooni (EAACA) liige ning ühiselt on paika pandud tegevuskava saavutada 2050. aastaks poorbetoontoodete valmistamisel ja kasutamisel süsinikuneutraalsus. Seda eesmärki silmas pidades on ettevõtte pikaajaliseks tegevussuunaks oma tooteportfelli pidev täiustamine ja arendamine ning seeläbi turuliidri positsiooni kindlustamine Baltikumis ja müügimahtude kasvatamine teistes lähiriikides.

Foto: Marianne Loorents