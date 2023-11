AASTA ETTEVÕTLUS ⟩ Kundas toodetud metsatehnikaga tehakse metsa ka Kanadas

Et tulevikus tahaks rasketehnikat valmistada, Marek Kokerov nooruses ei mõelnud. Aga kui tehnilise taibuga mees umbes 15 aastat tagasi mõistis, et turul on väiketraktoritele mõeldud haagiste tootjaid väga vähe, haaras ta härjal sarvist. Tema juhitud Country OÜ on nomineeritud ettevõtlusauhinnale aasta ettevõtte arvestuses.