AASTA ETTEVÕTLUS ⟩ Peep Veedla taskugiidi abil võib tavainimesest saada linnuinimene

Eelmine miniteos «Pargi- ja aialindude taskugiid» ilmus mullu kevadel. Kui selles sisaldusid lindude kirjeldused ja lood, mida on kõigil ka niisama huvitav lugeda, siis pesade taskugiid on praktiline abimees neile, kes päriselt loodusest pesi otsivad. See on täis arve ja kirjeldusi: pildile lisanduvad iga linnu pesa mõõdud, nimetatud on ehitusmaterjal, kurna suurus koos munade mõõdu ja värvi ning pesa asukohaga.