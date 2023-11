AASTA ETTEVÕTLUS ⟩ Matsimoka meistrite käe all valmivad tuttavad ja armastatud tooted

Sten Inno, kes Matsimokas tegeleb nii tootearenduse kui ka -planeerimisega, meenutas, et ettevõtlus sai tema ja ta venna Jani jaoks alguse sellest, kui kooli ajal käidi koos isaga turul suitsuliha müümas. «Väga ammu käisime Kadaka turul, siis üks viisteist aastat tagasi oli meil Kiviõlis lihapood ning peale seda käisime laatadel kümme aastat. Isa tegi suitsuliha, meie Janiga käisime müümas. Lapsepõlv möödus meil kindlasti leti taga,» kõneles Inno. Töö oli poiste ühine huvi ja sundi pereäris kaasa lüüa polnud. Nii ei tekitanud tihe laatadel kauplemine vendades vastumeelsust ei ettevõtluse ega vorstilattide vastu ja ühiselt toimetatakse Matsimokas tänini.

Vend Jan on hariduselt biokeemik ja lõpetanud arstiteaduskonna, Sten aga lihatehnoloog. Koolitee lõppedes mindi päevatööle ja päevatöö kõrvalt jätkati ühiselt laatadel kauplemist. «Ühel hetkel istusime venna ja isaga maha, otsustasime oma singitootmise nõnda-öelda normaalseks muuta – et oleks ilus valge korraliku külmutusega ruum ja uus suitsuahi, mitte ei tegutseks enam põlve otsas,» meenutas Sten Inno. Poiste isa müüs maatüki, kumbki vend korteri ja kogu raha investeeriti tootmisse, mis esialgu käis sajal ruutmeetril. Praeguseks on tootmispinda 1400 ruutmeetrit. «Tulime töölt ära ja hakkasime täiskohaga Matsimokat pidama,» lausus Sten Inno. Tema sõnul oli algusaegadel suur abi Põhjakeskusest, kus kiiresti avati püsiv pood. Praeguseks tegutseb üle riigi viis kvaliteetlihapoodi.