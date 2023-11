AASTA ETTEVÕTLUS ⟩ Kipsist dekoratiivkivid asendavad edukalt nii looduskivi, betooni kui ka puitu

Esialgu pere vannitoas kipsiga mäkerdanud Theimo Sildvee kolis oma tegemistega peagi keldrisse ja sealt edasi garaaži. Nüüdseks ongi pere autod lageda taeva all ning peremees oma hobiga, milleks on Wallstone OÜ, on vallutanud kogu garaaži. Seal teeb ta valmis kipsisegu ja sellest saavad silikoonist vormide abil eri mustriga dekoratiivkivid. Mõned neist näevad välja kui looduskivid, teisi võib näpuga katsumata segamini ajada puiduga. Leidub ka 3D mustriga kipsplaate.