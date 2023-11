AASTA ETTEVÕTLUS ⟩ Sõmerul toodetakse kümnendat aastat premium-klassi puidugraanuleid

Ardor OÜ juhatuse liikme Kuido Kuntro sõnul mõjutab kriis ka puidutööstust, aga loodetavasti hakkab see valdkond jõudma tasapisi taastumisjärku. «Meie erisus on see, et töötame ringmajanduse põhimõttel ja toodame puidu- ja mööblitööstuse jääkidest kõrge kvaliteediga pakendivabu ja vastupidavaid premium-pelleteid, mis eraldavad vähe tuhka. Kõigest 0,3 protsenti. Tekkinud tuhka on hiljem võimalik kasutada põldudel väetisena ja seetõttu ei lähe mitte midagi kaduma,» rääkis Kuntro.

Ardor OÜ tarnib pelletid klientidele, keda on üle Eesti, puhurautodega. Ära jääb tülikas käsitsemine ja pakendite utiliseerimine, aga see eeldab, et kliendil on olemas graanulimahuti. «Meie tootmine ja transport on pakendivaba ja sellevõrra keskkonnasõbralikum. Kindlasti on see meetod kliendi jaoks ka kiirem, lihtsam ja mugavam,» lausus Kuntro.