Vürtsikalt hapukas pontsakas küüslauguküüs krõmpsub hamba all mõnusalt nagu ... küüslauk, maitseb aga hõrgult ja mahedalt. Kibedus on asendunud mahedamalt erksa maitsebuketiga. «Häbematult hea!» on esmamekkija üllatus ehe.