AASTA ETTEVÕTLUS ⟩ Krõbisevad grissini’d paitavad kõhtu

Grissini’d on valminud juuretisega, ilma pärmi ja suhkruta. Würts Studio OÜ omanik Gerri Stets rääkis, et kuna Würtspagar on keskendunud juuretisega valmistatud toodetele, jäid talle retsepte otsides silma itaaliapärased grissini’d. «Need tehakse nisujahu ja juuretise baasil. Lisatakse õli, sool ja maitseainesegu. Säilitusaineid me ei kasuta. Juuretis annab tegelikult ise nii soolase kui ka magusa maitse, nii et teeme grissini’sid ka ilma soola ja suhkruta,» selgitas ta. «Nisujahu asemel saab kasutada ka speltajahu, mis on pehmem versioon ja sobib ka gluteenitalumatusega inimestele.» Grissini’sid võib teha ka nisu- ja speltajahu segust.