AASTA ETTEVÕTLUS ⟩ Matsimoka väikese vimkaga supid meenutavad kodukööki

Ettevõtte üks asutaja ja tootearenduse eest vastutav Sten Inno kõneles, et Matsimoka on korralikult kasvanud ning majanduslanguse raskust enese õlul praegu ei tunta. Tootmise laiendamine on lubanud tootenimistusse ka valmissupid lisada.

Inno sõnutsi tekib Matsimokas nädalas jäätmetena värskeid konte – need pole otseselt mingi prügi – umbes tonn. Kontide utiliseerimise eest Vireenis tuli aga pidevalt tasuda. «Tundus loogiline tekkinud kondid ära kasutada. See kont pole mitte jääde, vaid tooraine. Saame öelda nüüdseks, et selline ninast-sabani-tootmine,» selgitas Inno. Praegu kasutatakse 80 protsenti tekkinud kontidest Matsimokas kohapeal. Neist keedetakse ühes köögiviljadega puljong, millest omakorda saab suppide tooraine. Ka koduse mekiga puljong on suppide kõrval tootenimistus koha leidnud.