AASTA ETTEVÕTLUS ⟩ YouTube’i video pani aluse keskkonnasõbralikule pereärile

Pereäri aetakse Pisirohe OÜ nime all Partsi talus, mis on osa omaaegsest Jootme mõisast, nimelt mõisa sõiduhobuste tall. Ruumikas tall valmis 19. sajandi keskel. Hoone idaosas elab Marit Arturi ja pooleteiseaastase lapsega, keskosas on praegu suur segadus ümberehituse tõttu, ­lääneosas seevastu toodetakse pisirohet.

Kuid mis asi see pisirohe ikkagi on? «Me toodame pisikesi köögi- ja maitsetaimede tõusmeid. Inglise keeles on see microgreens. Kuna mul on botaanikaaia taust, siis ma harin inimesi ikka, et need tervislikud taimetited on tõusmed, rahva seas tuntud kui võrsed. Microgreens’i vasteks mõtlesime ise välja sellise vahva sõna nagu pisirohe,» rääkis Marit Mäesaar.