Rakvere haigla õde asus arendama maakaitseringkonna meditsiinivaldkonda

Kristjan Laubholts, kes seda rolli alates novembrikuust täitma asus, on Kirde maakaitseringkonna Viru malevaga seotud juba alates noorkotka aegadest, kokku on ta kaitseliidus olnud rohkem kui 10 aastat. "Hetkel olen toimetamas ka noorte kotkaste Tulekivi rühmapealikuna ja noorte kotkaste Viru maleva malevapealiku abina."

Peale meditsiiniõpinguid asus Laubholts maleva vabatahtliku meditsiinipealiku rolli kandma. "Kui varasemalt olin vabatahtlikuna omal erialal Viru malevas rohkem nõustaja ja instruktor, siis nüüd on minu ülesanneteks meditsiinivaldkonna juhtimine ehk meditsiinilise võimekuse tagamine, sealhulgas läbi väljaõppe nii maleva kui ka Kirde maakaitseringkonna suurematel õppustel. Selleks, et see paremini ja koostöös üksuste ning teiste ringkonna malevatega toimiks, on vaja alguses asetada fookuspunkt just planeerimisele."