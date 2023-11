Kristi Saare sõnul, kes oli ise ka konkursi žüriiliige, peegeldavad laste tööd kodudes hetkel päevakajalisi rahateemasid nagu inflatsioon, kõrged energiahinnad, toidu kallinemine või mittevajalike asjade ostmine. "Mulle meeldis see, et lapsed kirjeldasid asju otse ja ausalt ilma filtrita. Tore, et selline rändnäitus koolidesse liigub, kindlasti tekitab see põnevaid jutuajamisi laste ja õpetajate vahel," edastas finantsinspektsioon Saare kommentaare.