Lõppenud remondi käigus vahetati Laekvere kaupluses välja elektrisüsteem, küttesüsteem, valgustid ja sisustus. Kaupluses on nüüd uued keskkonnasäästlikud külmseadmed. Müügisaali laiendati laoruumide arvelt ja see on 245 ruutmeetrit suur. Töötajad said igati kaasaegsed töötingimused.