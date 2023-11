Endine vallavanem Rauno Võrno pole veel uut töökohta valinud

"Hetkel tõesti ei tea, milline saab olema minu järgmine töökoht," lausus ta. "Pakkumisi on tulnud, aga ma pole ühestki neist konkreetselt kinni hakanud. Lahtisi otsi on palju. Ootame ära, mis juhtub Vinni volikogu järgmisel istungil ja mis saab uuest vallavalitsuse koosseisust."

Pärast vallavanemaametist tagasiastumist sai Võrnost Vinni vallavolikogu lihtliige. Tema eelneva kommentaari teisest poolest ei maksvat ridade vahelt midagi välja lugeda, kuigi võib tunduda, et seal on midagi peidus. "Ei, uue vallavalitsuse koosseisu ma kuuluma ei hakka," mainis ta. "Tuleb natukene puhata ka. Kõik on veel liiga värske, et kohe uude kohta tööle minna."