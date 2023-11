Rakvere teatris algasid uue noortelavastuse proovid

15. veebruaril väikeses majas publiku ette jõudev Rita Kalnejaisi näidendi "Esimene armastus on revolutsioon" (First Love is the Revolution) võiks lisaks noortelavastuste kategooriale paigutada ka maailma nüüdisdramaturgia alla. Mitmekihiline mõistujutt vaatleb meie suhet nii loodusega kui ka endast erineva, võõraga. Selles "Romeo ja Julia" teisendis on ebatavalisteks armastajateks koolikiusu all kannatav inimpoiss ja isepäine tarmukas rebasetüdruk, esindades loomariigi kaht poolt, kelle vahel rahu saavutamine näib olevat võimatu.