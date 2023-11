Äntus tehtud allveefoto sai hiite kuvavõistluse peapreemia

Võidufoto autor kirjeldas, et Äntu järvede veealust maailma imetlemas käies on ta ikka püüdnud ka Äntu allika juurest läbi astuda. "Olen näinud teda nii hägusaveelise väikese loiguna kui ka värskusest pakatava küllusliku jõelättena," rääkis Kaido Haagen, kes tegutseb fotograafi ja reisijuhina maailma eri paigus. Haageni foto Venetsueelas asuvast Kerepakupai-merú joast pälvis kuvavõistlusel Maailma pühapaiga auhinna.

Lisaks Äntu allika pildile hindas žürii Virumaa auhinna vääriliseks Postimehe foto- ja videoreporter Eero Vabamägi, kelle Mahu kihelkonnas Samma külas Tammealuse hiies tehtud foto jäi hindajatele samuti silma. "Nii Martini ema- kui isa poolt suguvõsa on pärit Tammealuse hiie ümbruskonnast ja just see oli paik kus ta soovis Lätist pärit Eva oma kaasaks võtta. Hiie rüpes abiellumine oli noorpaari meelest pidulikum kui kirikus," kirjeldas Vabamägi oma fotot.