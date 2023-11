Puhka rahus, Raadio 2 õhtune vöönd!

Lõpetuseks võiks öelda, et loodus tühja kohta ei kannata. Vaba ja värske muusika jääb alles, aga kaotab lihtsalt väga olulise platvormi. Võibolla on tõesti aeg nii kaugel, et kvaliteetne ja professionaalselt kureeritud õhtusest vööndist on saanud saurus, keda tulevased põlved enam ei hinda. Aga kunagi kaevatakse sauruste kondid üles ja pannakse muuseumisse, hiljem tuleb lihtsalt sügavamalt kaevata.

Triin Niinemets

Raadiosaate "Triinemets" juht, mis samuti lõpetab, kuid on paralleelselt olnud eetris ka Ida Raadios, kus ta jätkab

"Meie suures plaanis lühikeses kultuuriloos on Raadio 2 õhtune vöönd megaolulise tähtsusega osa musakultuuriloost. Väga paljud erinevas vanuses inimesed on tänu sellele saanud kuuljateks ehk hakanud ühe või teise žanri vastu enam huvi tundma, saanud truehead‘iks, DJ-ks, produtsendiks. Omas ajas alternatiivne musa on mõjutanud popmusa. Olgu see Eesti või muu maailma muss. Jah, täna kuulatakse muusikat palju striimimisplatvormidelt, aga meie rahvas on liiga väike, et me saaks ERR-i tasandil lubada endale seda, et kuulamiseks pakutu ei ole maksimaalselt mitmekülgne."

Risto "Madox" Mõtus

Raskemuusikasaate "Metallion" üks juhtidest, mis hetkeseisuga samuti lõpetab

"Mul täitunuks 18. jaanuaril 25 aastat esimesest Metallioni saatest, mis läks R2 eetrisse. See on terve põlvkonna jagu kuulajaid, kes on saanud osaks sellest programmist. Noored, kes sel ajal polnud veel sündinudki, on sirgunud pillimeesteks ja väljundina oma loomingule näinud just Raadio kahe õhtuse vööndi saateid, kaasa arvatud Metallion. Kui poleks olnud R2-e soosivat ja julgustavat suhet oma kaastöötajatesse, kes panustanud oma aega ja ressurssi läbi aastate Õhtuse Vööndi ülalhoidmisesse, siis oleks hüppelaud noortele eesti muusikutele kindlasti palju raskem."

Päär Pärenson aka MC J.O.C.

Kunagi R2 eetris olnud saate "Meet the mixer" üks juhtidest

"Suhe R2 õhtuse vööndiga on siiani olnud väga hea. Väga mitmed muusikastiilid tuuakse sulle n-ö kandikul ette entusiastidest saatejuhtide poolt, kes saavad selle eest vähe vastu. Teisisõnu maksavad peale, kui arvestada saate ettevalmistamiseks minevat aega ja kulusid. Inimesed, kes neid saateid teevad, on läbi aastate pakkunud vaadet popmuusika nurgatagustesse, sellist muusikat meie muudest jaamadest ei kuule. Ma ei saa küll öelda, et ma igal õhtul R2 reaalajas kuulaksin, aga kodulehelt järelkuulan küll. Meie riik ja rahvas on ka muidugi nii väikesed oma mõõtudelt, et enamik saatejuhtidest on ka sõbrad ja tuttavad. See teeb asja veel eriti isiklikuks."

Kristo Kulver aka DJ Dice Rudy

Raadiosaate "Bashment" juht, mis praeguse seisuga samuti lõpetab

"Isiklikult olen seda 18 aastat R2 õhtuses vööndis väga nautinud ja kahju on, et see laiali lammutatakse. Muutuste vastu ei ole minul midagi, kuid ma eelistaks, et asjad muutuks paremuse poole või jääks vähemalt sama heaks. Hetkel välja pakutd plaanide järgi seda näha ei ole. R2 õhtune vöönd oli väga omanäoline, mitmekesine ja ainulaadne nähtus Eesti raadiomaastikul. Suurepärased saated, mis meie omade huvitavate inimeste poolt kureeritud ja mida ei anna võrrelda Spotify laadsete striimingteenuste algorütmide valikuga.

Muidugi on veel olemas online raadiod nagu näiteks Ida raadio, mis pakub samuti head valikut, aga R2-e õhtuse vööndi tegi eriliseks see, et see oli riigi rahastatud, mis võimaldas vastukaaluks kommertsjaamadele pakkuda huvitavamat sisu.

Nüüd see enam vist nii ei ole."

Remi Prual aka DJ Gee

Rakvere alternatiivmuusika pioneer ja plaadimärgi Lejal Genes juht

"1990-ndate keskel oli R2 mulle isiklikult üks peamisi uue muusikaga tutvumise kanaleid. Samuti oli see ainus raadiojaam, kus Lejal Genes‘i esimesed väljaanded laiemat tutvustamist leidsid, kui välja arvata Raadio Virus tehtud oma saated. Hiljem tekkisid CD-de ja interneti levikuga raadiotele üldisemalt olulised alternatiivid, samas uue ja värske Eesti muusika tutvustamise mõttes on R2 kindlasti omal kohal olnud ka järgnevatel kümnenditel. R2 õhtuse vööndi saadeteta oleks Lejal Genes plaadimärgi senine teekond tõenäoliselt veidi teistsugune olnud."