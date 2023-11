Kiviõlis lumekahur huugab, Kadrinas oodatakse külma

Kiviõli seikluskeskuse eestvedaja Tõnu Valdmaa tunnistas, et kuigi kuus kahurit on lund tootnud reedest saadik, on valmis lund vähe. "Külma on vähe olnud," avaldas mees põhjuse. Tema sõnul oleks lund väga hea toota, kui külma oleks 15 kraadi. Seni pole Kiviõli seikluspargis kümmetki külmakraadi olnud, korra näitas termomeeter küll miinus üheksa. Peamiselt on kargust olnud kolme ja viie külmakraadi vahel. Sellistes tingimustes kahurid kvaliteetset lund küll toodavad, lihtsalt kogus on väiksem.