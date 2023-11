Juhtkiri: ega tali taeva jää

Eestlaste talispordiarmastus on kohati lausa hämmastav. Pruukis Kagu-Eestis esimesed paar sentimeetrit lund maha sadada, kui kohe otsiti suusad välja ja tehti esimesed tiirud. Mis sest, et suusatamiseks ei saanud seda veel nimetada. Maa on seal aga valge, lumekahurid töös ning kindlasti sõidavad suusaentusiastid üle Eesti sinna kokku, et algava hooaja esimesed sõidud teha. Esimestel õnnelikel on pisut parem rada, viimased saavad mullasuusaga vähemalt suusatamisliigutust imiteerida.