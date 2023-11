Hiljuti avaldatud statistika kohaselt elas möödunud aastal vaesuses peaaegu 304 000 inimest, kusjuures suhteline vaesus kasvas kõige enam just lastega, eelkõige kolme ja enama lapsega perede hulgas. Need on meie Eesti lapsed, kes kujundavad Eesti tulevikku. Enim suurenes suhteline vaesus Lääne-Virumaal.