Kiri: kas sa saapaharja tõid tagasi?

Mu emapoolse suguseltsi üks liin viib setudeni. Kui vahel ema käitumine jäi isale arusaamatuks, ütles ta, et ära ole setu. See oli heatahtlik tögamine, ei muud. Minu isa venna lasid venelased koduõues maha, kui nad otsisid metsavendi. Ta oli soomepoiss ja tulnud korraks koju käima. Sellest tekkis isale veneviha, mis oli peidus sügaval tema sees. Kui me linna elama tulime, võttis isa suure koera ja ütles, et venelased pidid koera kartma. Saatus tahtis nii, et meie üleaedseks sai vene perekond, kellel olid meie omadega ühevanused lapsed. Algul hakkasid lapsed koos mängima ja hiljem käisime ka perekonniti läbi. Mu isa ütles, et nad mõlemad naabrimehega teadsid, et on probleeme, milles nad kunagi ei jõua ühele meelele, aga neist asjadest nad lihtsalt ei räägi. Viimati arutasime, kuidas hakkame koos uut vaheaeda ehitama ja jätame sisse värava, mis on alati avatud.