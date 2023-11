Liikluskoolitus pani gümnasistid tõsiselt järele mõtlema

Koolitus "Selge pilt...!?" on veidi teistmoodi, kui tavaline akadeemiline loeng, kus saalis pooled kuulajad magavad ja pooled istuvad nutitelefonis. Paraku on maailmas nii, et parim viis kuidas inimese ajukurdude vahele pugeda, on paisata nad oma mugavustsoonist välja.