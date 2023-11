Aeg märgata maakonna tublisid tegijaid ja tegusid

«Lääne-Virumaa on aastast aastasse näidanud ennast maakonnana, kus alati toimub midagi põnevat ja algatatakse uusi ägedaid projekte. Nende uute algatuste mõju ei piirdu sageli ainult ühe küla või omavalitsusega, vaid on suisa maakonnaülene. Aasta teo konkurss ongi parim võimalus ­kõigil maakonna inimestel meiega koos kaasa mõelda ning leida üles need tegijad, kes on kohe lõppeval aastal jäänud silma millegi erilise ja uudsega. Siinkohal kutsun kõiki üles tublisid tegijaid ning nende tegusid märkama ja nendest teada andma,» rääkis omavalitsuste liidu tegevdirektor Sven Hõbemägi.