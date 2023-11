Kohutav vaatepilt Aseri tiigil, kolm noort panid oma elud ohtu. Praegu ei ole olnud piisvalt külmakraade, et jää inimest kannaks.

Esmaspäeva õhtul märkas Aseri elanik sealse rahvamaja tagusel tiigil verdtarretavat vaatepilti. Olgugi, et viimastel päevadel on olnud mõni kraad külma, on jääle minek äärmiselt vastutustundetu tegu. Ometi olid kolm poissi oma õnne proovimas.