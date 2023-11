Eesti Pank hoiatab probleemsete laenude tõenäolise kasvamise eest

Eesti Panga finantsstabiilsuse ülevaatest selgub, et ettevõtete ja majapidamiste probleemsete laenude tase on viimastel aastatel jõudsalt langenud. 2018. aasta alguses oli üle 60 päeva viivises 1,4 protsenti ettevõtete laenudest, tänavu septembris oli sama näitaja vaid 0,3 protsenti. Probleemsete eluasemelaenude tase oli 2018. aasta alguses 0,4 protsenti, samas kui tänavu septembris oli sama näitaja 0,1 protsenti.

Ettevaates on Eesti Panga hinnangul siiski põhjust eeldada probleemsete laenude mõningast kasvu, sest majanduse seis on olnud tavapärasest kehvem juba mõnda aega. Eesti majanduse kiiret taastumist pole põhjust oodata, sest peamiste kaubanduspartnerite majandusolukord on samuti kesine ja Eesti ettevõtete konkurentsivõime on vähenenud. Väikse avatud majandusena sõltub Eesti väga palju eksporditurgudest ja suutlikkusest seal konkurentsis püsida. Ka tööpuudus on hakanud kasvama.