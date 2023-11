November ja detsember on netipetturite jaoks väga magus periood aastast: ees ootab must reede 24. novembril ja küberesmaspäev 27. novembril ning algamas või juba alanud on suured jõulumüügid.

Luminori pettuste tõkestamise spetsialist Veiko Kiik tuletab seetõttu meelde, et kui internetis ringlev pakkumine on liiga hea, et olla tõsi, tuleks ostmisesse suhtuda skeptiliselt, kuna see võib tekitada suure kahju.