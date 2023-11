Sportlased pürgivad kõrgustesse uhiuute sõiduautodega

Ralf Tribuntsov on viimastel aastatel olnud keskendunud treeneriametile, kuid teisi treenides on mees saavutanud sellise vormi, et detsembri alguses Rumeenias toimuval EM-il on ta Eesti koondise eest võistlustules. Vorm on tõesti hea, seda näitab ka viimase kuu jooksul kahe Eesti rekordi purustamine. "Vahepeal on vaja natukene eemal olla, et saada aru, milles sa tõesti hea oled," ütles Tribuntsov.