Abilinnapea Kert Karuse sõnul on tegemist ajutise parkimiskorralduse muudatusega, mis kehtib ainult talihooldeperioodil. "See on talvehooajal Rakveres kõige probleemsem piirkond, kuna teehooldemasinad ei mahu kitsastel tänavatel parkivate autode vahel lund koristama," selgitas ta otsuse tagamaid.