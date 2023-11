Lapsed räägivad enda õiguste kuu puhul, mis neile õnneks tarvis on

Ust noorte hingeellu aitavad paotada Haljala kooli 7. klassi õpilased Kristelle Urmet ja Marleen Türbsal. Mõlemad on Haljala kodutütarde rühma liikmed ning kuuluvad kooli õpilasesindusse, Marleen on lisaks õpilas­esinduse esimees. Neiud tõdevad, et liiga palju nad lapse õiguste kuust kuulnud pole. Küll aga olid neile tuttavad ÜRO lapse õiguste konventsioon ja arusaam, et õigused käivad käsikäes kohustustega, seda ka laste puhul.