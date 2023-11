Noored, kes tänases lehes sõna saavad, rõhutasid, et lastel on tarvis positiivset tähelepanu ja mõistvaid täiskasvanuid ning tuleb märgata ka neid lapsi, kes mured ülitubliduse maski taha peidavad.

Lapsepõlv on lapse jaoks alati õnnelik. Ka siis, kui peres on juhtunud inetuid asju, meenub inimesele lapsepõlvest kõigepealt ikka midagi helget. Tundub, et lapsepõlv justkui hoiaks inimest mingil müstilisel kombel.