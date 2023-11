Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Õnne Pillaku sõnul on tähtis, et haige lapsega koju jäädes tunneksid vanemad end kindlalt ega kaotaks majanduslikult.

"Seni on lapsehoolduspuhkuselt tööle tagasi läinud vanemale makstud haigus- ja hooldushüvitist alampalga järgi. Paljudele peredele tähendab see sissetuleku märgatavat vähenemist ajal, mil vanem on haigestunud või hoolitseb haige lapse eest," ütles Pillak.