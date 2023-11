Riik karmistab kalapüüginõudeid

Eestile majanduslikult olulistest kalavarudest on heas seisus vaid 42 protsenti. Rannikuliikide olulistest populatsioonidest on halvas seisus näiteks Pärnu lahe ahven, koha, haug, siig. Näiteks Peipsi järvel lisatakse suudmete keelualasid, et kalad saaksid vabalt rännata koelmutele, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.