Platvormide kaudu teenitud tulu kohta hakatakse MTA-le andmeid edastama

Seadusemuudatuse seletuskirjas toodi esile, et 2019. aastal deklareeris Eestis AirBnB kaudu tulu 549 füüsilist isikut summas 1,5 miljonit eurot. Samas võis tuvastada, et tollal tegutses platvormil pea 3000 inimest ja potentsiaalne tulu võis küündida hoopis 8,1 miljoni euroni. See tähendab, et laekumata jäi üle 1,6 miljoni tulumaksu.