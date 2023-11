Kadrinast asub teele abisaadetis Ukraina lastele ja sõduritele

Mitsubishi uuteks omanikeks saavad võitlejad Hersoni õhutõrjest ja praeguste plaanide kohaselt keerab Raivo Olev autonina Ukraina poole juba sel nädalavahetusel. Kadrinlase autos on vaba ruumi ning Ukraina organisatsioonil Даруй добро Україна on enne jõule käsil algatus aidata 400 last, kes on sõja tõttu oma kodudest, mis põhiliselt asusid Donetski oblastis, pidanud lahkuma.