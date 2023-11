Eestile ringi peale tegeval jooksufanaatikul täitus Rakvere lähistel 300 kilomeetrit

Kaks aastat tagasi seadis Joonas Mengel endale 100 eesmärki, mis enne surma ja järgmise nelja aasta jooksul täita tuleb. Ümber Eesti jooksmine oli üks neist. Esialgu plaanis mees jooksu alustada augustis, kuid lükkas ja lükkas seda edasi. "Kartsin. Teadsin, et see on valus ja raske," avaldas Mengel ja tõdes, et distants on brutaalne. Vahepeal plaanis mees jooksmise järgmisesse aastasse edasi lükata, kuid mõistis, et otsib vaid ettekäändeid. Ta võttis vastu otsuse, et võtab raske katsumuse kohe ette. Valida oli, kas alustada novembris või detsembris. "Mõlemad on halvad, aga november on parem," tunnistas Mengel, kes oli startinud 16. novembril.