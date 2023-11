Karud ja hundid on muutunud ebanormaalselt julgeks

Kolmapäeva hommikupoolikul leidis rongi ees Kiltsi ja Nõmme vahelisel raudteelõigul oma õnnetu lõpu karu. Kuigi aeg on juba selline, et see Eesti metsade suurim kiskja võiks juba talveunele mõtlema hakata, on neid siiski veel küllaldaselt liikvel. Aktiivsed on ka hundikarjad, kes toidujahil ei pea paljuks kraapida laudauste taga või hoopistükis inimesega tõtt vaadata.