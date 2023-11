Tapa linn. Sinisega on markeeritud veeavarii piirkond Võidu tänaval.

Tapa valla veebilehel on lakooniline teade, et seoses soojustrassi avariitöödega Tapa linnas on Võidu tänava Valgejõe puiestee ja Hiie tänava vaheline lõik suletud nii kolmapäeval kui ka neljapäeval.