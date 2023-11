Abdul Turay õpetab Tamsalu gümnaasiumis inglise keelt

Esimene lause kõlas nõnda: «Turists can observe sharks and whales from the safety of a boat» («Turistid võivad jälgida haikalu ja vaalu turvaliselt paadist»). Puudu oli sõna observe. Järgnes: «This equipment can detect if there are sharks swimming in the area» («See varustus võib tuvastada, kas piirkonnas ujub haikalu»). Puudu oli sõna detect.