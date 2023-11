On aeg teha kadride ja martide kohta statistikat

Eesti Folkloorinõukogu soovib mardi- ja kadrisantide rahvaloendusega leida kinnitust väitele, et sanditamiskomme on endiselt elus. Säärane rahvaloendus annab kinnitust ka numbriliselt ning võimaluse jälgida muutusi aastate lõikes.

Samuti saab huvitavaid andmeid, kas endiselt on levinuim santimise viis traditsiooniline perest peresse käimine, kollektiivide-, asutustevaheline õnneviimine või mõni muu võimalus.

Tähelepanuväärne on samuti, et eesti mardisante on nähtud õnne jagamas juba ka mujal maailmas: naabrite lätlaste juures, aga ka näiteks Dubais.